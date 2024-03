- Je pense que le risque est trop grand. - Je dois assurer l'avenir de ma famille. Vous savez aussi bien que moi que la reine n'est plus toute jeune. D'aucuns ont attenté à sa vie... et elle n'a pas désigné d'héritier. Il suffirait d'une tentative de régicide réussie pour que... Sa voix n'est plus qu'un murmure, juste un peu plus qu'un silence. Inutile de lui dire que, partout en Europe, ils sont nombreux à lorgner la couronne d'Elizabeth. Et si la plus fidèle dame d'honneur de la reine était sa plus farouche ennemie ? Quand Pénélope Devereux arrive à la cour de la reine Elizabeth Ire, elle affiche l'innocence et la beauté d'une jeune aristocrate. Mais promise à un époux qu'elle n'aime pas et éprise d'un homme déjà marié, elle se révèle plus ambitieuse que ne le laisse penser son sourire. Cette redoutable manipulatrice, menacée de toute part, tour à tour servante de confiance et ennemie de l'Etat, manoeuvre habilement dans l'ombre, car le moindre faux pas pourrait lui coûter sa tête. Pénélope est prête à tout pour assurer la survie de sa famille et écartera quiconque se mettra en travers de son chemin... fût-ce la reine elle-même. Fascinante histoire d'amour, de haine et de jalousies, La Rivale de la reine explore les derniers soubresauts de la dynastie sur le déclin des Tudors. Retrouvez bientôt l'adaptation du premier roman d'Elizabeth Fremantle, Le Jeu de la reine, au cinéma. "Richement et parfaitement documenté". The Times "Un roman tissé d'intrigues politiques et intimes captivantes à la cour d'Elizabeth Ire". Woman & Home "Intelligent et palpitant". Sunday Express "Passionnant ! " The Bookbag "La fiction historique à son meilleur". Sunday Sport