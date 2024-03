Mais qui fut la seule femme à avoir survécu à Henry VIII ? Voici son portrait... Veuve pour la deuxième fois à l'âge de trente et un ans, Catherine Parr est contrainte de retourner à la cour du vieux roi Henri VIII. Captivé par son honnêteté et son intelligence, Henri Tudor décide de l'épouser. Tandis que Thomas Seymour, le fougueux amant de Catherine est envoyé au loin, celle-ci devient reine d'Angleterre. Passionnée par la réforme religieuse, et gardant à l'esprit le destin funeste des précédentes femmes de son mari, elle doit faire appel à toute son intelligence pour déjouer les manigances de la cour. Entre les complots, les exécutions perpétuelles et les jalousies des courtisans, elle a très peu d'espoir de survivre... Pour les fans de Philippa Gregory, de Hilary Mantel et d'Alison Weir. Bientôt adapté au cinéma avec Jude Law et Alicia Vikander, Le Jeu de la reine est un récit passionnant, riche en détails historiques, sur une reine Tudor qui a épousé quatre hommes et survécu à trois d'entre eux, dont Henri VIII. Elle a atteint les limites de son endurance et songe : "Oh, ça suffit, arrêtez-moi ! Arrêtez-moi et faites de moi ce que vous voulez ! " Jamais elle n'aurait imaginé vivre un tel moment, et pourtant... C'est le jeu le plus cruel qu'Henri ait inventé, que de lui laisser croire qu'elle n'avait rien à craindre pour finalement... "Envoûtant ! " The Guardian "Une somptueuse épopée ! " The Bookseller