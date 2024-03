Tout a commencé en 1994 par le meurtre de Claude Genova, considéré à l'époque comme le parrain du milieu parisien. La brigade criminelle se focalise alors sur des Manouches soupçonnés de vouloir régner sur la capitale : les Hornec, trois frères redoutés et insaisissables. C'est un jeu de piste hors norme que ce livre retrace pas à pas, et l'occasion pour les auteurs, informés aux meilleures sources, de raconter une traque de plus de vingt ans qui a tourmenté une partie des effectifs du 36, quai des Orfèvres et plus d'une dizaine de juges d'instruction. Les Derniers Seigneurs de Paris invite le lecteur dans le secret d'une enquête aussi complexe que tumultueuse. Les policiers parviendront-ils à faire trébucher le trio qui a réussi à régner sur la nuit parisienne en lieu et place du milieu corse, avec l'appui de quelques fleurons du milieu maghrébin ? Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice, a récemment publié chez Nouveau Monde éditions Les réseaux secrets de la police. Michel Mary est reporter au Nouveau Détective et consultant pour l'émission "Enquêtes criminelles" diffusée sur W9.