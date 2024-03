Les Spectres de Draven School

Vidya, Tommy, Christabel et Algie sont élèves dans un lugubre pensionnat anglais. Après une énième provocation envers leur directeur, ils sont punis, forcés de rester dans le manoir, avec pour seule issue de le nettoyer de fond en comble. Ils commencent donc par les pièces les plus interdites de l'établissement : les chambres des professeurs et pourquoi pas celle de Mister Magee, exclu il y a peu pour des raisons inconnues. Ils y découvrent d'étranges fioles qu'ils décident d'ouvrir. Mais ils apprennent rapidement et à leurs dépens qu'ils en ont en fait libéré huit spectres terrifiants auxquels ils vont devoir échapper durant la nuit...