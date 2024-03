Les Clopin-Clopant - Bande de bras cassés !

Regardez-les, ces quatre héros sans peur et sans reproche, leur portrait fièrement cloué à tous les arbres des environs ! Le genre qui pourrait venir à bout d'une horde d'ogres affamés en un claquement de doigts ! Bon, d'accord, ce n'est pas très ressemblant... Mais, sans ce genre de publicité, qui voudrait engager une gamine éclopée, un barbare aveugle, un lutin grincheux et une elfe sans coeur ? D'ailleurs, l'affiche des Clopin-Clopant a fait son petit effet. Le roi leur ordonne de chasser au plus vite une horde de yétis qui squattent son château Touron. Encore faut-il survivre au voyage...