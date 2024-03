Géopolitique de l'Asie centrale. Un rôle à jouer

L'Asie centrale, berceau de civilisations et terre de passage entre l'Asie et l'Europe dans le contexte des mythiques routes de la soie, a connu de profonds bouleversements. Un remodelage administratif sous l'ère soviétique crée les républiques du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan qui proclament leur indépendance en 1991. Chacune des républiques d'Asie centrale emprunte alors une trajectoire spécifique. Le Kazakhstan, géant de la région, se rapproche des grandes puissances (notamment occidentales). Le Kirghizstan et le Tadjikistan se retrouvent confrontés à de fortes instabilités intérieures. L'Ouzbékistan et le Turkménistan s'enfoncent dans les régimes les plus autocratiques et autarciques de la région. Depuis plusieurs années, des évolutions notables se font sentir dans chacun de ces pays. Exposés aux conséquences induites par le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021 et par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les pays d'Asie centrale démontrent une volonté accrue de renforcer leur dialogue et de tisser de nouveaux partenariats, créant un effet d'aubaine pour les puissances rivales de la Russie. Frappée par la malédiction de l'enclavement, l'Asie centrale se voit ainsi offrir, par cette triste actualité, de nouvelles opportunités pour mettre en valeur ses richesses naturelles et son emplacement stratégique aux confins des puissances russe, chinoise, indienne, iranienne et turque. Un livre incontournable pour mieux comprendre le monde multipolaire en train de s'édifier.