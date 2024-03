Peindre Paris à l'aquarelle

19 pas à pas pour peindre la Ville Lumière Paris, la Ville Lumière, la ville des amoureux, autant de raisons de vouloir la peindre ! Grâce à ce livre, immortalisez la capitale et son ambiance unique ! Monuments, parcs, et bâtiments célèbres seront mis à l'honneur dans ces 19 aquarelles. L'artiste Mélanie Voituriez vous guide tout au long de vos réalisations grâce à des schémas d'étapes et des explications détaillées. Alors n'hésitez plus ! Que vous soyez débutants ou confirmés, ce livre est fait pour vous !