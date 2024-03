Une rencontre insolite et rythmée entre une vieille dame écrivaine, ancienne espionne émérite et un jeune " apprenti " écrivain. Benjamin découvre toute l'oeuvre et les tranches de vie poignante de Joséphine à travers la grande Histoire de France de l'occupation à la décolonisation . Une plongée épique, historique et poétique autour de deux êtres que tout oppose