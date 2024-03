Les enquêtes de Perséphone Tome 2 : En mai, disparaît qui te déplaît

" Phèdre a disparu ! " Lorsque tante Janis lui annonce l'affreuse nouvelle, Perséphone Murier s'empresse de rejoindre le QG familial à Padern, petit village du sud-ouest de la France, au coeur des sauvages Corbières, dans l'Aude. Mais où est donc passé sa sulfureuse soeur ainée, introuvable depuis le jour de son quarantième anniversaire ? Cette adepte des nuits parisiennes, rédactrice d'un célèbre magazine à scandale a-t-elle été kidnappée ? Ou pire, assassinée ? Entre ses fantasques parents à rassurer et la gestion de l'entreprise d'évènementiel dont elle doit reprendre les rênes, Perséphone tente d'y voir clair. Heureusement qu'elle peut compter sur le séduisant Adalric pour l'épauler, car la curieuse (et gourmande ! ) Perséphone n'est pas au bout de ses surprises. Entre secrets inavouables, dangers inattendus et frasques de son ex petit ami, elle va avoir bien du mal à démêler le vrai du faux. Qui a dit que le linge sale ne se lave qu'en famille ? Suivez Perséphone dans ses nouvelles aventures ! Suspense, humour et romance garantis !