Choujin X Tome 6

La choujin Sora Shiruha qui a fondé Yamatomori et réside dans la Tour du Deuil a vu l'avenir de Yamato... Elle nomme cet oracle "la catastrophe noire" et prédit la destruction de la province Afin d'éviter ce désastre elle somme Tokio d'accepter le pouvoir qu'elle veut lui léguer Tokio Ely et Azuma cherchent à s'échapper de la tour &NewLine ; Dans son oracle elle vit une bête