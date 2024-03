Tous les tests psychotechniques. 9e édition

> L'ouvrage tous concours et examens le plus riche pour un entraînement intensif : plus de 1 500 tests ! > Tout pour se tester et se préparer aux concours, aux examens, aux entretiens professionnels et de personnalité avec : - Des tests de logique - Des tests de mémoire - Des tests d'intelligence - Des tests d'aptitude - Des tests d'observation > Pour chaque type de test : - Des conseils de préparation, véritables modes d'emploi - La méthode détaillée pour réussir le test - Le corrigé et des conseils pour progresser > Des tests pour entretenir, développer, stimuler les différents types de mémoire et améliorer ses performances le jour J !