Dark Pretty Boy

Dans notre imaginaire, le diable est souvent rouge et noir, doté d'ailes, de cornes et d'une longue queue. Dans la réalité, il s'appelle Matteo Scorsese et il est séduisant, haletant et aussi tentant que le fruit défendu. Lorsque Matteo, son amour de jeunesse, qui lui a odieusement brisé le coeur, ressurgit étrangement et sans crier gare dans sa vie, Asia Williencourt s'interroge. Elle n'a qu'une solution pour obtenir des réponses : le confronter, même si elle se serait bien passée de ces retrouvailles, elle qui a mis tant de temps à se remettre de leur histoire. Il n'a plus rien à voir avec l'adolescent qu'elle a connu. Il est toujours aussi magnifique bien sûr - si ce n'est pas plus - mais quelque chose a changé dans son regard d'acier. Quelque chose de plus dangereux, de cruel, de sombre... Parviendra-t-elle à découvrir ses intentions tout en gardant la tête haute ? Rien n'est moins sûr, surtout quand on sait la fascination qu'elle lui vouait à l'époque et l'emprise sans limite qu'il exerçait sur elle...