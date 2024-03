Paris à vélo et environs. 20 balades à vélo

Ce guide Un Grand Week-end dédié à la balade à vélo vous propose une vingtaine d'itinéraires dans la capitale et sa région ! Il y en a pour tous les goûts : de la découverte citadine à des explorations dans des zones ultra vertes d'Ile-de-France. - Des promenades d'1h à 4h pour tous les niveaux : que vous ayez envie d'une flânerie ou d'un parcours plus sportif, vous aurez le choix. Certaines balades sont tout à fait accessibles aux enfants. - Soyez prêts à enfourcher votre vélo pour découvrir ou redécouvrir sur roues les quais de Seine au coucher du soleil, les villages du 13e arrondissement et la petite ceinture, le bois de Vincennes, le canal de l'Ourcq jusqu'à Sevran, les bords de Marne, le parc de Versailles, Fontainebleau, la vallée de Chevreuse, la forêt de Senlis et bien d'autres... - Vous trouverez en outre des adresses sympas et des astuces pour prendre des forces avant la balade, faire une pause ou s'octroyer une récompense quand on a fini de pédaler. - Téléchargez les itinéraires sur votre téléphone via un large choix d'applis et laissez-vous guider ! - Toutes les infos pratiques sur les itinéraires eux-mêmes, pour trouver des locations et pour voyager avec votre vélo dans les transports. Avec ce guide, devenez les rois des pistes cyclables franciliennes !