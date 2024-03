Châteaux de la Loire. Mission Routard

Mission Routard : LA collection de guides de voyage pour les enfants. Mission Routard, c'est un guide du Routard spécialement conçu pour les 8-11 ans, avec une mine d'infos sur la culture de la région, son histoire, tous les lieux emblématiques à explorer et un carnet d'adresses kids friendly. Mais Mission Routard, ce sont aussi des aventures captivantes, des enquêtes à mener, des choix judicieux à faire... pour construire une machine volante dessinée par Léonard de Vinci ou démasquer le Arsène Lupin de la Loire... Mission Routard, c'est donc : - Une maquette illustrée et colorée ; - Un découpage par zone géographique ; - Des infos sur les lieux visités ; - Un carnet d'adresses pensé pour les enfants ; - Des aventures passionnantes ; - Et toujours l'expertise du Routard... Mission Routard, pour être le héros de son voyage !