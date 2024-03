Adolf Loos. Un architecte au carrefour de l'Europe (1870-1933)

Adolf Loos (1870-1933), architecte controversé et hautement médiatique, est devenu aujourd'hui une figure de l'architecture moderne. Il acquiert cette position dans la dernière partie de sa carrière, du fait d'une large diffusion de sa pensée dans un contexte d'internationalisation de l'architecture. Quittant Vienne au début des années 1920, Loos s'installe à Paris, voyage entre l'Autriche, la France et la Tchécoslovaquie au gré de ses chantiers et de ses réseaux, et s'ouvre à de nouvelles conceptions architecturales. Il s'affirme alors résolument européen et inspire de nombreux architectes. Cet essai interroge les ruptures et les continuités de sa carrière, entre le moment exclusivement viennois d'avant-guerre et le moment européen d'après-guerre. Ni biographie selon une structure chronologique, ni présentation des différentes facettes de Loos, l'ouvrage propose une topographie biographique autour de l'habiter en tant que marqueur professionnel et individuel.