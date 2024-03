Sentinelle du climat

Sauver les glaciers, c'est se sauver nous-mêmes. "Je vous raconte ce que j'ai vu, pour qu'avec moi vous regardiez en face ce que nous sommes en train de perdre et ce qui nous attend. Il ne s'agit pas de semer la peur, de culpabiliser, d'accuser ou de désespérer. Mais de vous convaincre de passer à l'action". Poussée par son amour des paysages enneigés, la Haut-Savoyarde Heïdi Sevestre décide de devenir glaciologue. Pour ses recherches, elle parcourt la planète à la rencontre des géants de glace : Arctique, Himalaya, Groenland ou encore Antarctique. Mais l'émerveillement cède place à l'anxiété : les glaciers fondent à vitesse grand V et vont disparaître d'ici quelques décennies si nous n'agissons pas dès maintenant. Heïdi Sevestre prend alors la parole pour alerter le grand public et les puissants sur les ravages causés par le réchauffement climatique. Préface inédite de Camille Etienne A propos de l'autrice Glaciologue et exploratrice, Heïdi Sevestre est membre du Conseil de l'Arctique et d'un programme de surveillance et d'évaluation des pôles, AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme). Elle a également reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. "Heïdi Sevestre manifeste un enthousiasme imparable pour embarquer les dubitatifs et marabouter la catastrophe qui vient". Luc Le Vaillant, Libération "Ce livre, c'est un plaidoyer pour les glaciers en même temps qu'un cri d'alarme". Yann Barthès, Quotidien, TMC