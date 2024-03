Ma bible yogathérapie

Le yoga est une discipline psychocorporelle qui harmonise la vie intime féminine et la santé dans son ensemble. Par une pratique régulière, les femmes peuvent mieux vivre leur cycle, se revitaliser, renforcer leur fertilité, préparer un accouchement physiologique, atténuer un syndrome prémenstruel, ou limiter les bouffées de chaleur après la cinquantaine. Jeune fille, future maman, mère, femme active, ménopausée, grand-mère... le yoga accompagne les femmes dans toutes ces étapes de leur vie. Dans ce livre : - le point sur le fonctionnement du corps féminin : anatomie, cycle et hormones... - toutes les bases de la yogathérapie au féminin : visualisations, 46 postures, respirations, etc. - 38 séances de yogathérapie pour toutes les plus grandes problématiques de la femme : harmonie du cycle, fertilité, revitalisation, beauté, sensualité et sexualité, maternité, ménopause et post-ménopause, poids, métabolisme, émotions et vie psychique, difficultés de la vie.