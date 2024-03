Petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle

Nos émotions nous servent de signaux face à notre environnement. Elles ont pour effet d'éclairer notre jugement, de nous protéger des risques ? ; mais elles ont aussi le pouvoir de nous conduire à des souffrances psychologiques ou physiques. Les exercices proposés ici nous incitent à nous interroger sur notre façon d'accueillir et de gérer nos émotions. Ils nous apprennent à pratiquer l'intelligence émotionnelle pour arriver à modifier des rapports souvent conflictuels avec nos états d'âme. Voici le premier Cahier qui vous aidera à mieux vivre avec vos émotions et avec celles des autres, pour vous construire un chemin de vie plus harmonieux et riche de sens ? ! "Les émotions sont toutes utiles" : que seraient nos vies sans ces guides inestimables, ces GPS venus d'autres temps ? " Docteur en psychologie et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, Ilios Kotsou est aussi chercheur associé au sein de la chaire Mindulness, bien-être au travail et paix économique de Grenoble Ecole de management. Formé à la mindfulness, il est membre du Mind & ; Life Europe et a cofondé l'association Emergences (www.emergences.org) qui oeuvre pour une société plus solidaire et consciente et finance des projets humanitaires. Méditant-militant, il met son énergie au service du lien entre transformation intérieure et changement social. www.ilioskotsou.com