Les conquérants de la steppe. D'Attila au Khanat de Crimée (Ve-XVIIIe siècle)

Durant plus d'un millénaire, après l'âge des grands empires de l'Antiquité, les guerriers nomades de Haute-Asie ont rythmé la vie des peuples d'Eurasie et du Moyen-Orient. Les épopées de ces cavaliers-archers nés de la steppe, Huns, Mongols, Timourides, Turcs ou Khazars, emmenés par Attila, Gengis Khan et ses descendants, Tamerlan ou Babur, restent pourtant largement dominées par des images de violence et de désolation. Mais ces empires conquis et construits par les armes apportèrent aussi la paix, la prospérité, quelquefois même les arts et les sciences. C'est ce que montre Arnaud Blin dans ce livre fondé sur les plus récentes découvertes historiques et archéologiques, à travers un récit aussi passionnant qu'original.