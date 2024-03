La malédiction de Gibelin

1248, départ pour la croisade de Saint-Louis en Egypte. Le jeune vicomte Audouin Ier Joumard et sa famille font partie des armées de cette septième expédition destinée à libérer la Terre Sainte. De Chypre aux terres provençales de Grimaud en passant par Mansourah, les meurtres s'enchaînent et de sombres complots semblent agiter la suite de Charles d'Anjou, nouveau comte de Provence et frère du roi. De solides amitiés tissées au coeur des combats mèneront les protagonistes de ce terrible récit à poursuivre leur enquête dans l'histoire tourmentée de ce qui ne s'appelle pas encore le golfe de Saint Tropez. Pour survivre en cette période violente et pouvoir déjouer les intrigues politiques mêlées à de basses jalousies humaines, il faudra que le jeune Audouin sache se projeter au-delà des apparences et qu'il ne baisse jamais sa garde sous le chaud soleil méditerranéen. Thierry Joumard des Achards est originaire du sud de la France. De formation scientifique et médicale, il partage sa passion pour l'Histoire à travers l'écriture. il a publié un premier polar historique : D'azur aux besants d'or.