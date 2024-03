"Bonjour ChatGPT". Comment l’intelligence artificielle change notre rapport aux autres

En quelques semaines, ChatGPT s'est imposé auprès de plus de cent millions d'utilisateurs ! Mais comment ces nouvelles technologies, et l'intelligence artificielle en particulier, vont modifier nos rapports aux robots, à l'humain et aux autres ? Cet ouvrage interroge notamment sur notre besoin d'humaniser ces nouvelles technologies et sur la frontière qui demeure, ou pas, entre humain et technologies. Ces nombreuses questions sont analysées par l'auteur à travers le prisme de l'anthropologie, de l'histoire, de la culture, de la psychologie, de l'éthique et de la philosophie. Des réflexions riches et interpellantes sur notre société et notre consommation des nouvelles technologies.