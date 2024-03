Escape Quest N° 12 Hors-série : Moriarty

On vous a joué un mauvais tour ! Un bec de gaz projette une lumière blafarde sur la plaque en émail d'une porte cochère : celle du 221B, Baker Street. Une adresse connue de tous : c'est là que demeure le premier et le plus fameux détective conseil... votre pire ennemi, ce maudit Sherlock Holmes ! Assisté de votre fidèle bras droit, le colonel Sebastian Moran, vous, le professeur James Moriarty, avez élaboré le plan parfait pour vous débarrasser des gêneurs de tout poil. A commencer par ce maudit fouineur de première et son petit toutou Watson, qui le suit comme son ombre... Et puis, le destin s'est chargé de contrarier vos plans. Ne tentez pas de trahir Moriarty, ou il vous en cuira ! A condition de pouvoir sortir de cet enfer sanglant... Seriez-vous capable de vous allier à votre pire ennemi afin d'accomplir votre vengeance ? EDITION COMBO ! Cette aventure peut être combinée avec Escape Quest, Sherlock Holmes La folie du Docteur Watson. Deux grandes aventures autonomes et différentes qui se font écho !