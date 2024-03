Mon ami de l'Avery

2020 : la crainte de perdre un ami propulse l'autrice dans une course effrénée pour raconter leur histoire avant qu'il ne soit trop tard. Mais une surprise l'attend avant même la conclusion de son récit. 1985 : à 16 ans, son rêve de rejoindre son amie en Grèce est contrecarré par la volonté maternelle. Quelques mois plus tard, elle se retrouve à suer sur le sentier des Appalaches, entourée d'une bande de quarantenaires en quête de sens. C'est le récit universel d'une amitié improbable entre une fille en colère et un guide qui transforme à jamais son regard sur le monde. Un livre de résilience, d'amour et d'espérance, parsemé de personnages à la fois drôles et touchants, qui donne l'inspiration d'avancer un pas à la fois.