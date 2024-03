Le Chat du bibliothécaire Tome 5 : Admiration funeste

C'est la "semaine de la bibliothèque" dans tout le pays, et à Athena, on prévoit d'organiser une exposition pour le centième livre de la célèbre romancière Electra Barnes Cartwright, reconnue pour sa série à succès Veronica Thane. Charlie a d'ailleurs un petit faible pour les romans de l'écrivaine... et il est loin d'être le seul ! Lorsque l'auteure accepte de faire une apparition publique - un fait particulièrement rare -, la nouvelle devient virale et les fans débarquent en masse à Athena. Les bons comme les mauvais, car parmi eux se cache un enragé qui, pour mettre la main sur les oeuvres rares de l'artiste, décide de commettre l'irréparable... Parmi la foule, qui peut bien être à l'origine d'un tel forfait ? Pour sûr, Charlie et son fidèle Diesel comptent bien le découvrir.