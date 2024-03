Rue d'Aubagne, Marseille. Quand l'histoire d'une rue raconte la France

Artère centrale de Marseille, calée à deux pas du Vieux-Port, la rue d'Aubagne accompagne depuis toujours l'histoire de France, des guerres de Religion aux grandes épidémies, de la Révolution à l'ère industrielle, de l'avènement du sport aux heures sombres de l'Occupation. Témoin des grandes rafles de 1943, des émeutes républicaines ou des mouvements de résistance, elle a accueilli les figures de la French Connection et les personnages de Borsalino, vu grandir Alexandre Jacob alias Arsène Lupin, applaudi les débuts de Charles Trenet et assisté à la création de l'Olympique de Marseille. Lieu de promenade pour Jean Giono et son hussard, elle a abrité théâtre, cinéma, salle des ventes, couvents, temple, églises, bars louches, hôtels de passe, écoles, conservatoire, mairie, commerces... Décor de sombres règlements de compte et d'innombrables faits divers, elle a vu passer la reine Catherine de Médicis, l'anarchiste Louise Michel ou le malfrat Albert Spaggiari. Pour la première fois, Vincent Quivy, enfant de la cité phocéenne, fait la biographie d'une rue particulièrement meurtrie depuis les tragiques effondrements de 2018. Populaire et cosmopolite, elle est le symbole de notre histoire. Vincent Quivy, journaliste et écrivain, est l'auteur de nombreux ouvrages dont Jean-Louis Trintignant. L'inconformiste (2015), Alain Delon. Ange et voyou (2017), Incroyables mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19 (2020).