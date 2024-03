Regarde le monde

Maroc, Suisse, Guadeloupe, Belgique, Haïti, Algérie... nombreux sont les pays francophones dans lesquels Emmanuel Kherad a fait escale. Journaliste passionné par la francophonie, il sillonne depuis presque 15 ans le monde et part à la rencontre des écrivains et des artistes qui partagent avec lui leurs regards sur leur pays et leur culture. Ce livre réunit 12 récits de voyages écrits à la première personne, qui mettent en valeur la diversité du monde et les découvertes, et relatent des échanges et des histoires racontées par des auteurs et artistes. A travers le regard curieux et sensible d'Emmanuel Kherad, le lecteur fera un grand voyage culturel et sensoriel, et découvrira des lieux souvent chargés d'histoire et d'émotion. Il y croisera entre autres J. M. G Le Clézio à Essaouira, Anne Goscinny à Nice, Daniel de Roulet en Suisse, et Grégoire Polet à Bruxelles.