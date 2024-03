Diplomatie de l’ingérence britannique en Iran (1900-1950)

Les relations tumultueuses entre l'Iran et la Grande-Bretagne depuis le XVIIIe siècle ont souvent provoqué des crises diplomatiques dans la vie politique iranienne. Les Britanniques, se rendant compte de l'importance stratégique du pays, ont cherché à y étendre leur influence chaque fois qu'ils avaient le champ libre afin de s'y imposer comme la seule puissance politique face aux rivales. Pris entre ces feux, l'Iran fut en proie aux agressions violentes, notamment des Russes et des Anglais (1907 et 1941). Richement documenté par des archives inédites britanniques, complétées de recherches iraniennes, ce livre expose minutieusement les ressorts de la diplomatie britannique et les étapes qui ont mené à une telle ingérence, et nous démontre comment cette interminable humiliation aboutit, parfois, à des bouleversements radicaux, comme les coups d'Etat de 1921 et 1953. Un éclairage sur les relations diplomatiques de ces deux pays mais aussi sur l'histoire contemporaine de l'Iran, peu connue en France.