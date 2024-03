Au coeur de l'Amazonie, loin de tout, Tupinilândia est un parc d'attractions construit dans le plus grand secret par un riche industriel, admirateur de Walt Disney, pour célébrer le Brésil et le retour de la démocratie à la fin des années 80. Le jour de l'inauguration, un groupe armé boucle le parc et prend 400 personnes en otages. Silence radio et télévision. Trente ans plus tard, un archéologue, qui ne cesse de répéter à ses étudiants qu'il faut abandonner toute idée de devenir un jour Indiana Jones, revient sur ces lieux avant qu'ils ne soient recouverts par le bassin d'un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable : au milieu des vestiges du parc dévorés par la nature vit une colonie fasciste orwellienne. A la tête d'une troupe de jeunes gens ignorant tout du monde extérieur qu'ils croient dominé par le communisme, il va s'attaquer aux représentants d'une idéologie qu'il pensait disparue, avec une conviction et une habileté tirée de son addiction aux films d'aventures des années 80. Avec humour, intelligence et une imagination foisonnante, l'auteur renverse les clichés des romans d'aventures et des films d'action tout en réfléchissant sur l'ambiguïté de la nostalgie et les dangers du nationalisme. Une magnifique preuve que le plaisir de raconter une histoire extraordinaire servi par un talent littéraire remarquable peut se mettre au service d'une réflexion politique sur la mémoire, le populisme et la nostalgie.