Avocat au passé tourmenté, Tomas Lubling accepte de défendre Lola Sommerville qui est accusée d'avoir tué son mari, un riche héritier. Camille, une jeune et troublante journaliste, enquête aussi sur ce meurtre ténébreux où il n'y a ni cadavre ni scène de crime, mais où les livres ont un rôle assassin et où la clé du mystère se trouve au dos d'un tableau. Histoire d'amour vertigineuse. Suspense aussi captivant qu'implacable. Roman d'un crime commis par un assassin machiavélique. Interrogation sur la puissance maléfique des livres. Ne parle jamais de moi est tout cela à la fois et nous tient en haleine jusqu'à son surprenant et inédit dénouement. Auteur de romans et de beaux-livres couronnés par plusieurs prix, publiés chez Imagine & Co, Flammarion et Denoël, Christian Lejalé est aussi scénariste et réalisateur. Il a signé une vingtaine de films. Ne parle jamais de moi est son neuvième roman.