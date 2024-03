Carnet d'activités avec mon enfant

Partagez un super moment de complicité avec votre enfant et gardez de beaux souvenirs ! Un carnet d'activités guidé à remplir avec son enfant pour partager des moments de complicités à deux - De nombreuses idées d'activités variées : herbier, dessin, écriture d'histoire, poème, collage, souvenirs... - Une double-page avec une même activité à réaliser chacun : à gauche, la page pour le parent et à droite, la page pour l'enfant - Un carnet divisé en quatre saisons pour des activités adaptées à chaque moment de l'année - Un bandeau amovible et 2 pages de stickers pour décorer son carnet