Ce qui s'est passé le 19 AVRIL 1944 (nouvelle édition revue et augmentée). Le Martyre de Sotteville, Rouen et la région

Ce qui s'est vraiment passé le 19 AVRIL 1944 Ecrit par deux historiens de la région, cet ouvrage donne une description très détaillée du bombardement du 19 avril 1944, depuis la préparation jusqu'aux conséquences dramatiques infligées à l'agglomération et à ses habitants. Pourquoi ce raid en avril 1944 ? Le raid a pour objectif le triage de Sotteville-lès-Rouen et les installations ferroviaires des alentours. Il s'inscrit dans un plan de destruction systématique des triages du nord-ouest de la France, de la Belgique, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Le but : préparer le débarquement et le D-day en empêchant l'arrivée de renforts vers la Normandie. Des documents uniques et des témoignages inédits Basé sur l'analyse détaillée de documents issus des archives officielles ou de collections privées, ce livre construit, pour la première fois, une vérité longtemps ignorée Les auteurs y décrivent minutieusement les faits objectifs qui contredisent les erreurs et les rumeurs qui circulent encore aujourd'hui. 50 pages de rapports secrets complètent et illustrent le propos en fournissant au lecteur les preuves indispensables à sa compréhension. Ces documents expliquent aussi comment les pilotes des bombardiers ont vécu le raid à bord de leurs engins.