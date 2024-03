Expédition fatale

Devenez un randonneur qui part en expédition et voit son équipe entière disparaître dans de mystérieuses circonstances Un roman où le lecteur prend le contrôle de l'histoire en faisant ses propres choix qui le mèneront à plusieurs péripéties et diverses fins possibles, de quoi les explorer ou recommencer l'aventure à tout moment (jusqu'à 10 fins possibles) ! Une double-page pour créer son personnage, choisir ses traits de caractère, suivre son avancée et ses pistes Une histoire inspirée de faits réels, avec un dossier documenté sur l'histoire vraie de randonneurs disparus dans les années 1950 au col Dyatlov, en Russie... une affaire encore inexpliquée aujourd'hui. Ecrit par Nicolas Lozzi, spécialiste des escape games et livres-jeux llustré par 15 belles illustrations pleine page en couleur par Morgane Bezou Un livre Histoire vraie dont vous êtes le héros pour les adultes