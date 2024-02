Les bleus s'effacent toujours

Les mercredis, c'est l'enfer ! Barricadé dans sa chambre, Marc tente d'échapper à la violence de son grand frère. Rien à attendre de ses parents, la colère et le déni coulent dans le sang de la famille. L'adolescent trouve du réconfort à l'école, dans l'amitié et les frissons du premier amour. Reste à grandir. Et il a bien grandi. Adulte, Marc enseigne à la Sorbonne ; son épouse, Caroline, éblouit leur entourage ; son fils, Quentin, un enfant sensible et solaire, est devenu sa raison de vivre. Marc tente de marcher droit. Les bleus se sont effacés mais l'histoire qu'ils dessinaient sur sa peau, ancrée dans les profondeurs du lac d'Orta, le fait sans cesse trébucher. Il faut du courage pour échapper à la malédiction de ses origines et du sang-froid pour faire face au passé.