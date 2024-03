Végétalité, Art Brut et féminins

La végétalité est ici pensée comme un phénomène de représentation qui travaille les formes de l'Art Brut. La végétalité s'entend comme modalité d'apparaître d'une multiplicité de féminins et oeuvre à l'incarnation des corps créateurs mus par un désir d'existence. Ce concept se déploie dans la diversité de notions et de formes - dimension ornementale, parure, matière, dessin, textile, rhizome - qui rythment les créations textiles de Jeanne Tripier et de Juliette Elisa Bataille, les robes créées par Marguerite Sirvins, Jeanne Laporte-Fromage et Madge Gill et l'oeuvre dessinée d'Aloïse Corbaz. La poussée végétale qui bruisse en chacune de ces oeuvres nous amène alors à imaginer et rencontrer les corps en situation de création et soumis à la clôture de l'espace asilaire européen au XXe siècle.