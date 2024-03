Lilou n'est pas seule

Un dimanche, après le culte, Lilou s'aperçoit brusquement qu'elle est toute seule. En effet, suite à une mauvaise communication entre son père et sa mère, ses parents sont rentrés à la maison sans elle. Lilou essaie de se montrer courageuse, mais elle se sent seule et elle a peur. Lorsque les gens de l'église se rendent compte de ce qui s'est passé, ils se rassemblent autour de Lilou et lui offrent gentiment des mouchoirs, des biscuits et des livres pendant qu'elle attend que son père revienne à l'église la chercher. Lilou se rend vite compte qu'elle n'est pas seule. Avec l'aide de ses nouveaux amis, Lilou apprend à devenir elle aussi une amie de l'église. Un texte facile à lire et de belles illustrations qui aideront parents et enfants à engager de bonnes discussions autour de questions telles que "Qu'est-ce que cela veut dire de s'aimer les uns les autres ? " ou "C'est quoi l'Eglise ? " et "Pourquoi est-ce important de faire partie d'une Eglise ? ".