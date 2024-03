Entre deux mondes. Julien Green et la formation de l'esprit

Entre deux mondes : telle est la position de Julien Green, né américain à Paris, formé par l'enseignement scolaire français et par l'université de Virginie. Cet entre-deux est temporel autant que spatial et linguistique : dans sa jeunesse baignée par la nostalgie familiale du Sud d'avant la guerre de Sécession, le cursus du futur écrivain a été gouverné par des impératifs qui déroutent la vision moderne de la construction des choix professionnels. De surcroît, le récit de ses apprentissages en fait ressortir le cours capricieux, ardent et parfois étrangement désinvolte. Ils s'inscrivent dans une formation de l'esprit à dimension éthique et spirituelle autant qu'intellectuelle qui se prolongea pour l'insatiable lecteur qu'était Green jusqu'au soir de sa vie. Par l'ouverture du carrefour culturel auquel cette formation se place, par les inquiétudes qu'elle réfracte aussi, traversant un siècle convulsif sur lequel pesait l'angoisse d'une crise de la culture, elle adresse au nôtre des questionnements toujours actuels sur le pouvoir émancipateur et sur les déviances de l'activité pédagogique et intellectuelle.