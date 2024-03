Dans l'abîme de Dishonored. Refonder l'immersive sim

Quand sort en 2012 le premier Dishonored, il marque les esprits par son univers singulier, situé entre steampunk et magie noire. Derrière son masque lugubre, Corvo Attano entreprend une chasse à l'homme contre les conspirateurs qui se sont emparés du trône impérial. La frontière se trouble alors entre quête de justice et désir de vengeance. Dans cet ouvrage, l'auteur Loïc Delahaye-Hien explore les fondations de Dishonored. Il en relate la création, depuis les racines des premiers jeux de rôle immersifs qui l'ont inspiré jusqu'à l'apogée d'Arkane, studio d'origine lyonnaise, désormais scruté par les joueurs du monde entier. Le game design de la saga, son histoire, ses personnages et ses thèmes y sont examinés pour partager la richesse de l'une des oeuvres les plus marquantes du jeu vidéo français.