Secrets d'une sorcière jardinière. Le jardin ensorcelé

Bien conçu et exploité, un jardin de sorcière permet de cultiver côte à côte des plantes nourricières et des plantes soignantes destinées à concocter les potions magiques capables de guérir une multitude de maux du quotidien. Découvrez les secrets des jardins de sorcières : comment le créer, y intégrer des formes géométriques sacrées et d'autres symboles, connaitre les plantes magiques, etc.