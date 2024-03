Sociologie de la gestion et du management. Des interactions de travail aux institutions du capitalisme et de l'état

Quel salarié n'a jamais été confronté aux injonctions de performance de ses managers ou de ses collègues ?? Quel usager de services publics ne s'est jamais heurté aux conséquences des "politiques du chiffre" mises en oeuvre dans les secteurs de la santé, de la police, de la justice, et de l'éducation ? La gestion n'irrigue pas seulement nos vies professionnelles et personnelles. Elle s'impose dans nos choix de société, quand les mécanismes de sélection créent ou renforcent des inégalités ou quand la course à la productivité détruit les équilibres naturels. Cet ouvrage propose un cadre conceptuel à l'étude empirique de ces phénomènes, permettant l'articulation des différentes échelles d'analyse. L'étude des processus et des dispositifs à l'oeuvre permet ainsi de partir des situations locales de travail, pour les réinscrire dans les rapports de pouvoir d'une entreprise ou d'une administration, en remontant jusqu'aux dynamiques d'ensemble qui régissent le fonctionnement des marchés et de l'Etat.