Dionysos. La mécanique de l'extraordinaire

Célèbre pour son univers surréaliste, ses prestations scéniques survoltées et ses collaborations avec de grandes personnalités, de Jean Rochefort à Eric Cantons en passant par Olivia Ruiz ou Alain Bashung, Dionysos remonte sur scène pour fêter ses 30 ans. Sa quinzaine d'albums, lives et compilations, son millier de concerts n'ont en rien entamé son énergie, sa créativité et son petit monde merveilleux, ce qui confère au groupe une place à part sur la scène rock française. Machine à remonter le temps, ce livre nous transporte de Valence à San Francisco, des dunes du Sahara aux glaciers islandais. Dans cette biographie exclusive, riche en anecdotes, Mathias Malzieu, Elisabet Ferrer, Michael Ponton, Eric Serra-Tosio, Guillaume Garidel et Stéphan Bertholio retracent le parcours du groupe, fortement marqué par le succès littéraire, cinématographique et musical de La Mécanique du coeur, de son premier album Happening Songs à L'Extraordinarium, en passant par Western sous la neige, qui a valu à Dionysos un disque d'or grâce au tube "Song for Jedi".