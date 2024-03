Les Français et l'Europe, de Schuman à Macron. Entre rêves et réalités

Le 29 mai 2005, un coup de tonnerre a retenti en Europe. Les Français venaient de rejeter par référendum le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Que s'était-il donc passé pour que l'unité européenne subisse tout à coup un rejet ? Pour comprendre, il faut se poser quelques questions fondamentales. Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce que l'Union européenne ? Quand et pourquoi la "construction européenne" a-t-elle commencé ? Et quel a été le rôle de la France dans ce processus ? Cet ouvrage pédagogique et passionnant permet de mieux cerner l'histoire et les enjeux de l'Europe, et surtout de comprendre le fossé profond entre le projet européen tel qu'il est perçu par nos dirigeants et le désenchantement des Français.