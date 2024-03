Sable noir

Le corps momifié d'une femme est retrouvé dans une villa sur les pentes de l'Etna, alors que le volcan répand une pluie de cendres noires sur toute la région. L'enquête est confiée à la commissaire Vanina Guarrasi qui, après trois années passées à Milan, est revenue dans sa Sicile natale diriger la brigade criminelle de Catane. Depuis un demi-siècle, la villa est quasiment à l'abandon, et découvrir l'identité de la victime - avant celle de l'assassin - va se révéler délicat. Mais Vanina peut compter sur son équipe et les souvenirs d'un ancien policier, Biagio Patanè, qui la mèneront au Valentino, la maison close où tout a débuté. Une enquête où pratiques mafieuses et rancoeurs teintées de trahison vont se mêler jusqu'à l'éruption finale.