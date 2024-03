Premier séjour dans la Sérénissime ? San Marco, Castello, Dorsoduro, Cannaregio, Murano, Burano... ne manquez aucune pépite de la ville et de la lagune. Des pages "Incontournables" pour découvrir tous les musts de Venise. Des propositions d'"Itinéraires" pour organiser votre séjour. Vous voyagez en amoureux ? Vous êtes férus de peinture ? Vous cherchez panoramas et points de vue ? Les terrasses les plus agréables ? Personnalisez votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre les visites ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour vous laisser tenter par un gelato ou un espresso ristretto, pour faire provision de pasta, pour vous offrir un élégant masque ou des pièces en verre de Murano, pour choisir entre un spritz au comptoir ou un dîner raffiné aux saveurs de la lagune. Envie de sortir des sentiers battus ? Retrouvez les figures locales (joallier, cuisinier, viticulteur, peintre...) de nos pages "Rendez-vous" et testez leurs choix d'adresses très personnelles. NOTRE AUTEURE Fondatrice d'une galerie d'art graphique, Marion Houssin a eu un premier coup de foudre pour Venise en 2014. L'attachement fut tel qu'elle n'eut pas d'autre choix que de s'y installer, en 2020. "On peut toujours y vivre sans la connaître complètement", dit-elle de la ville sur l'eau, "Il y a toujours une calle, un passage, une statue, une lumière différente..."