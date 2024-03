Face aux défis de l’Intelligence artificielle générative

ChatGPT, éducation, bouleversements économiques, évolutions juridiques et réglementaires ... l'intelligence artificielle générative est aujourd'hui la source de nombreux défis. Les défis posés par l'Intelligence artificielle générative sont nombreux. Ce livre est le premier d'une série dédiée à l'IA générative sous le regard de la Classe Technologie et Société de l'Académie royale de Belgique et se consacre à différents aspects : le fonctionnement des IAs dans une perspective historique, l'importance de l'éducation face à ces avancées technologiques, l'examen de ChatGPT sous un angle critique, les bouleversements économiques induits par l'IA et enfin les défis juridiques et réglementaires.