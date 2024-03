15 techniques de PNL pour réussir et gagner

Mettre entre vos mains cet ouvrage, c'est vous offrir les clés permettant d'ouvrir les portes de la réussite. Vous n'allez pas juste envisager de gagner, vous allez le faire avec l'art et la manière d'un coach PNL[1] en respectant notamment l'écologie du système dans lequel vous vivez. Fort du succès de L'Essentiel de la PNL 1 vendu à plus de 36 000 exemplaires, l'auteur vous invite ici à vous approprier 15 autres techniques PNL qu'il utilise dans sa pratique du coaching, dans le but d'accompagner les autres vers l'atteinte de tous leurs objectifs. Lancez-vous ! Investissez en vous afin de révéler enfin tout votre potentiel. Réussir ou non, c'est maintenant à vous de décider !