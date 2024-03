Depuis que la famille de Deborah (Jung-Jin) Lee a émigré de Corée du Sud aux états-unis, elle est frappée d'un fort sentiment d'altérité. Au début, son anglais n'est pas parfait. Ses professeurs n'arrivent pas à prononcer son nom coréen. Son visage et ses yeux (particulièrement ses yeux) lui semblent anormaux. Au lycée, tout se complique. Les amitiés changent et se brisent, elle prend du retard en classe et ses conflits avec sa mère s'exacerbent. Prise dans les limbes, sans le moindre refuge, Deb voit sa santé mentale s'effondrer jusqu'à provoquer une tentative de suicide. Mais Deb est résiliente et guérit peu à peu grâce à l'art et aux soins qu'elle se prodigue. Elle parvient alors à une meilleure compréhension de son héritage et d'elle-même.