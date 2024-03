Une histoire globale des sports olympiques

130 ans d'histoire olympique revisités à travers 25 passionnants articles sur chacune des disciplines au programme de Paris 2024. Réunissant les meilleurs spécialistes internationaux de chaque sport, venus de différents horizons disciplinaires. L'ouvrage témoigne d'une volonté d'offrir au lecteur français un panorama international, discipline par discipline, qui dépasse la simple compétition sportive pour questionner le contexte politique, économique et social. L'olympisme est dépeint ici comme le reflet des enjeux et des conflits de chaque époque, depuis la question de la lutte qui a failli être éjectée des JO dès les origines jusqu'à celle du breakdance qui frappe à la porte des Jeux depuis trente ans en passant par le hand ball, sport allemand banni après 1936 à Berlin et jusqu'en 1972 à Munich.