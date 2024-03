Corse, les plus beaux sentiers du littoral. 44 promenades et randonnées

44 balades et randonnées pour s'émerveiller des splendeurs du littoral corse. Puissante montagne posée en Méditerranée, la Corse possède un littoral infini où s'additionnent golfes, caps, criques et plages paradisiaques. Avec une fantastique variété de paysages sur tout le pourtour de l'île. Bien sûr cet univers est synonyme de stations balnéaires, de baignades et de bain de soleil. Mais au fil des décennies une autre facette est apparue avec la réhabilitation des sentiers du littoral. Hier, les douaniers et les chasseurs arpentaient ce territoire, les premiers luttant contre la contrebande venue de la mer, les autres pour améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, cet espace naturel remarquable fait le bonheur des marcheurs et des contemplatifs. Il recèle également un incroyable patrimoine avec ses tours génoises perdues dans l'immensité du maquis aux senteurs incomparables. Au fil de ces 44 balades et randonnées et des nombreuses variantes proposées, Philippe Royer, fin connaisseur de l'Ile de Beauté qu'il arpente depuis plus de 40 ans, vous invite à découvrir ce dense patrimoine humain et naturel. La plupart des itinéraires sont faciles et les dénivelés sont très faibles. Les temps de marche dépassent rarement les quatre heures. A parcourir sans hésitation, et à déguster sans modération !