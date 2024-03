En voiture, Simone

La folle virée de Josette et Simone, deux poules qui n'ont pas le permis mais qui ont du cran ! Au poulailler, les journées s'égrènent lentement. Simone rêve de prendre ses cliques et ses claques. Seulement, elle n'a pas le permis de conduire, et voler... comment dire ! Heureusement, Josette qui connaît tous les recoins de la ferme, emmène son amie dans la grange. Installée au volant d'un tuk-tuk, Simone se sent pousser des ailes, direction Plume-sur-Mer ! C'est le début d'une folle virée pour les deux gallinacées. Mais sur la route, de nombreuses surprises les attendent. Une ode à la liberté, pleine de rebondissements, qui met à l'honneur le courage et la sororité.