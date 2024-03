Jours ouvrés dans le BTP, la construction navale ou la sculpture est une variation autour des Arts Mécaniques et Libéraux (les premiers seraient déshonorants et les autres surtout prestigieux). Recueil non pas de nouvelles mais de récits qui procèdent d'un cheminement, prétendent que le travail des mains mènent à tout, ne présentent pas de contre-indications à l'activité intellectuelle (et réciproquement). " Nous sommes des centaines, de toutes origines, à nous activer sur le chantier à la manière de grands travaux sibériens ou chinois, à usiner sur des établis de fortune dressés en plein vent tels ces artisans des rues en Inde, en Asie ou dans la Babel de Brueghel. Mais si la vanité de la tour est patente, proclamée, il est étonnant que celle du Salon ne soit pas plus reconnue, ni le fiasco écologique prévisible du paradigme aérien. "